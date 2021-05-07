Нову злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту відкриють влітку

Нову злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту "Одеса" планується відкрити влітку поточного року: тут будуть встановлені метеорологічні радіолокатори та радіолокатори огляду льотного поля.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Усі роботи щодо будівництва першої черги нового аеродрому завершені, залишилась тільки перевірка Державною авіаційною службою України та процедура сертифікації для можливості здійснення польотів. Нову бетонну смугу довжиною 2800 м і шириною 45 м планується відкрити вже цього літа. Також буде стоянка для літаків класу D, у тому числі Boeing 757, 767, Airbus A300 і A310 та іншi", - зазначив Криклій.

За словами міністра, завершується друга черга будівництва - на аеродромі встановлять нове обладнання, в тому числі метеорологічні радіолокатори та радіолокатори огляду льотного поля.

У межах робіт третьої черги, додав Криклій, розпочнеться будівництво паралельної з новою смугою руліжної доріжки, яка дозволить ще швидше оперувати злітною смугою.

Глава Мініфраструктури також повідомив про перспективи будівництва терміналів і початок підготовчих робіт з будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі, визначенні кінцевої локації летовища в Ужгороді та підготовлену для державної експертизи проєктно-кошторисну документацію Херсонського аеропорту.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Одеса» є одним з найбільших аеропортів України, пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, Східної Європи, а також країнами Західної Європи, Азії і Африки.

Довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2800 метрів, а ширина - 45 метрів. ЗПС має товщину 105 см, в тому числі 40 см - "важкий бетон". Несуча спроможність нової ЗПС дозволить аеропорту приймати майже вдвічі більше літаків, що здійснюють міжнародні рейси.