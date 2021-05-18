У Чернігові викрили нелегальний реабілітаційний центр для наркозалежних

У Чернігові в приватному будинку з заґратованими вікнами правоохоронці викрили нелегальний реабілітаційний центр, де проти волі утримувалось два десятки людей віком від 18 до 50 років.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Укрінформ.

"Поліцейські встановили, що до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не вгодили своїм родичам. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок. Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта". За людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла її в Чернігів", - розповів начальник ГУНП в області Володимир Нідзельський.

За його словами, послуга з доставки людини коштувала до 2,5 тис. грн. За утримання родичі мали сплачувати 8 тис. грн щомісяця.

Медичних довідок про стан здоров’я "пацієнта" організатори центру не просили. Та й медиків у їхньому штаті не було. Якщо адміністрація бачила, що утримувана особа занедужала або починає чинити опір, їй давали легкі наркотики.

Під час поміщення до центру у людей забирали мобільні телефони, особисті речі, не давали спілкуватися ні з ким поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення "правил перебування у лікарні". Покинути заґратований будинок утримувані можливості не мали.

Наразі поліція перевіряє інформацію про відчуження нерухомого майна незаконно зачинених громадян.

Так званий "реабілітаційний центр" у Чернігові діяв близько пів року. Організував його громадянин Російської Федерації. До роботи він залучив уродженців Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років, які раніше були судимі за обіг наркотиків.

Коли правоохоронці увійшли до будинку, то виявили там 21 особу. Одному з чоловіків поліцейські викликали швидку медичну допомогу, оскільки в нього почався напад епілепсії.

Під час обшуків у центрі утримання наркозалежних та вдома у двох організаторів "бізнесу" правоохоронці виявили та вилучили гроші, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, інші речові докази злочинної діяльності.

Організатора закладу та трьох його помічників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.