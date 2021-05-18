У «реабілітаційному центрі» на Херсонщині в трудовому рабстві тримали майже 80 осіб

Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу закладу, розташованого в одному з міст Херсонщини, де утримували десятки людей з наркотичною та алкогольною залежністю, змушуючи безкоштовно працювати на організаторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Управління СБУ в області.

«Оперативники спецслужби встановили, що «керівником» закладу є місцевий мешканець – пастор однієї з церков. За наявною інформацією, він має сталі зв’язки із «колегою», який мешкає на території тимчасово анексованого Криму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пастор разом зі своїм спільником заманював алко- та наркозалежних громадян нібито на курс лікування та реабілітації. Замість медичної та психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що у так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, у тому числі з окупованого Криму.

«Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві та по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех з ремонту меблів, де також працювали «реабілітанти», виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну працю, зловмисники привласнювали.

Під час обшуків на території «реабілітаційного центру» правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили «лікування»; списки «хворих»; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Викриття злочину проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ