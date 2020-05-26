На Харківщині викрили фермерів, які тримали дев'ятьох людей у трудовому рабстві

У селі Мала Рогань Харківської області викрито двох фермерів, які тримали у трудовому рабстві дев'ятьох людей, серед яких була і неповнолітня особа.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Правоохоронці викрили 56-річного чоловіка та 60-річну жінку, які займалися вербуванням і переміщенням осіб для подальшої експлуатації у вигляді примусової праці на власному фермерському господарстві. Вони організували пошук та підбір працівників – осіб з уразливим станом, примушували їх до праці та утримували за допомогою боргової кабали через систематичне накладення штрафів за невиконання окремих робіт праці, а також за допомогою психологічного чи фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правохоронці виявили 9 осіб, які проживали у жахливих умовах та не отримували заробітну плату. Серед них троє жінок, п’ятеро чоловіків та одна неповнолітня особа. На фермі працівники доглядали за більш ніж 80 голів великої рогатої худоби та за свійськими тваринами.

Поліцейські вилучили чорнові записи з, начебто, виплаченими грошовими коштами за виконану роботу та з відмітками про борги за несплачену роботу, боргові записки працівників роботодавцям за отримання їжі та напоїв, цигарок, оригінали документів, що підтверджують особи працівників, які працюють на теперішній час та працювали раніше, відеореєстратор, установчі документи фермерського господарства, мобільні телефони.

У 56-річного фермера виявлено більше 60 набоїв, предмети, схожий на димову шашку та на запал з написом УЗРГМ-2.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без тако.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину, та громадяни, які постраждали від протиправної діяльності фермерів.

Фото: hk.npu.gov.ua