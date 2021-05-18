У Полтаві будують спорткомплекс для тренувань олімпійців

У Полтаві у межах програми Президента "Велике будівництво" зводять спортивно-видовищний комплекс, у якому тренуватимуться спортсмени олімпійської і паралімпійської збірних.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

Як зазначають в ОДА, спортивно-видовищний комплекс по вулиці Юрченка в Полтаві стане найбільшим спортивним об’єктом області. Будівництво цього спортивного об'єкта – можливість розвивати на Полтавщині щонайменше п’ять видів спорту: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські та паралімпійські види спорту), єдиноборства, такі як дзюдо, греко-римська і вільна боротьба та інші.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, проєкт спорткомплексу розроблений на основі стандартів і правил проведення змагань Міжнародної федерації плавання FINA та відповідає всім вимогам доступності. Він поєднає три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. За площею вся будівля буде розміром із футбольне поле – понад 7,8 тис. кв. м.

Також спорткомплекс матиме 500 глядацьких місць, тренажерну та спортивну зали, тренерські приміщення, сучасні душові й санвузли, конференцзалу, офісні та службові приміщення, роздягальні, кабінети лікаря, косметолога й масажиста, СПА-зону, кімнати відпочинку і персоналу.

Читайте також: На Луганщині відновили стадіон Новопсковської ДЮСШ

Синєгубов зазначив, що цей спорткомплекс протягом років залишався довгобудом і шансів його завершити майже не було. Але торік нова команда обласної адміністрації розморозила будівництво об'єкта. Цього року виділили з обласного бюджету 23 млн грн й активізували роботи. Для завершення потрібно ще 105 млн грн. Вже подано заявки на фінансування з держбюджету, а 17 травня презентувано та захищено проєкт на засіданні відповідної комісії.

Готовність спортивного об'єкта становить 55%. Загальна вартість проєкту – 217 млн 961 тис. грн.