У Хмельницькому померла дівчинка, якій видалили кілограмову пухлину

У Хмельницькій обласній дитячій лікарні померла тримісячна дівчинка, якій напередодні лікарі видалили майже кілограмову нефробластому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.

«Це був дуже важкий випадок. Але шанс на життя, хай навіть один з тисяч, ми дуже хотіли їй дати. Лікарі зробили все можливе і навіть неможливе. Дитина народилася з пухлиною і три місяці вона росла разом з нею. Пухлина була велетенська – близько кілограма, проросла усі тканини тіла. Шансів було мало. Але ми дуже хотіли їй його дати. Після операції дитина прожила ще добу, але серце не витримало», - розповів завідувач реанімаційно-консультативним центром лікарні Олег Юрчишен.

Операцію дівчинці, яка лікувалася в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, провели хмельницькі хірурги спільно з фахівцями столичного Інституту раку.

Після успішного хірургічного втручання дитина перебувала на штучній вентиляції легень.

Як повідомляв Укрінформ, у Хмельницькій обласній дитячій лікарні вперше провели операцію, під час якої тримісячній дівчинці видалили майже кілограмову нефробластому – злоякісну пухлину паренхіми нирки.