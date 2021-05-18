У Хмельницькому померла дівчинка, якій видалили кілограмову пухлину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.
«Це був дуже важкий випадок. Але шанс на життя, хай навіть один з тисяч, ми дуже хотіли їй дати. Лікарі зробили все можливе і навіть неможливе. Дитина народилася з пухлиною і три місяці вона росла разом з нею. Пухлина була велетенська – близько кілограма, проросла усі тканини тіла. Шансів було мало. Але ми дуже хотіли їй його дати. Після операції дитина прожила ще добу, але серце не витримало», - розповів завідувач реанімаційно-консультативним центром лікарні Олег Юрчишен.
Операцію дівчинці, яка лікувалася в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, провели хмельницькі хірурги спільно з фахівцями столичного Інституту раку.
Після успішного хірургічного втручання дитина перебувала на штучній вентиляції легень.
Як повідомляв Укрінформ, у Хмельницькій обласній дитячій лікарні вперше провели операцію, під час якої тримісячній дівчинці видалили майже кілограмову нефробластому – злоякісну пухлину паренхіми нирки.