На Київщині відремонтують авіарійний міст

У Київській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» проводять капітальний ремонт мосту, розташованого на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С101421/Київ-Чоп/-Юрів-Ситняки, який останні роки перебував в аварійному стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Дуже приємно, коли Програма Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» береться за такі об’єкти, як цей міст. Останні роки споруда перебувала в аварійному стані. Місцеві жителі вимушені були робити об’їзд на декілька десятків кілометрів. Безпека руху та комфортні умови користування шляхами Київської області залишаються одним з пріоритетів в роботі облдержадміністрації та президентської Програми», – зауважив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Зазначається, що на об’єкті, розташованому на ділянці км 2+000 – км 2+055 дороги загального користування місцевого значення С101421/Київ-Чоп/-Юрів-Ситняки, станом на травень уже провели ремонт опор мосту та заміну прольотних конструкцій (металевих балок), влаштували монолітні залізобетонні перехідні плити, мостові та тротуарні плити, зробили дорожнє покриття та засоби організації дорожнього руху. До кінця літа об‘єкт планується завершити.

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Загальна вартість робіт складає 19 546,919 тис. грн, з них 18 046,919 тис. грн було профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету в 2020 році, решта 1 500,000 тис. грн. буде профінансовано в 2021 році.

За словами Володіна, всього у 2021 році за програмою «Великого будівництва» планується відремонтувати 9 мостів на території регіону.

Як повідомляв Укрінформ, Національна програма відновлення мостів є частиною програми «Велике будівництво». За словами заступника голови Офісу Президента, координатора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка, цього року програма охопить 245 штучних споруд, у тому числі мостів.