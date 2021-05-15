На Чернігівщині явка резервістів на збори перевищила 100%

На Чернігівщині явка резервістів на збори перевищила 100%

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Укрінформ
На Чернігівщині явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони області склала 112%.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"Висока явка резервістів на навчання тероборони - це саме той лакмусовий папірець, який демонструє суспільні настрої в Чернігівській області. Попри різні песимістичні прогнози, Чернігівщина вкотре не словом, а ділом показала свій патріотизм", - прокоментувала подію очільниця ОДА Анна Коваленко.

На Чернігівщині явка резервістів на військові збори перевищила сто відсотків / Фото: Чернігівська ОДА

За її словами, понадпланова явка у перший день військових зборів - особиста ініціатива резервістів, призов яких був запланований на наступні дні.

За інформацією з облдержадміністрації, 13 травня відбулося офіційне відкриття навчань та складання резервістами присяги на вірність Україні.

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Як повідомляло агентство, 12 травня на Чернігівщині розпочалися двотижневі навчання з територіальної оборони. Участь у них беруть 2000 військовозобов’язаних оперативного резерву 2 черги та резервістів 119 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ". Базові табори зборів розмістяться на територіях усіх п’яти (за новим адмінподілом) районах області та в місті Чернігові.

Під час навчань відпрацьовуватимуться питання спроможності місцевих органів влади та органів військового управління до формування загонів територіальної оборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.

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