На вихідні прогріє до +29°, але прогнозують сильні дощі та грози

У вихідні в Україні очікується різноманітна погода: від дощів і денної температури +15° на заході до спеки +29° з невеликою хмарністю на сході та півдні.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

Як зазначається у повідомленні, у вихідні захід країни — найхолодніший регіон. Очікуються сильні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, 15-16 травня вранці температура повітря буде +14°, вдень до +20°, переважно хмарно, з проясненнями. У вихідні місцями пройдуть дощі, які наступного тижня охоплять весь регіон. Грози та поривчастий вітер до 7 м/с супроводжуватимуть дощову погоду.

У високогір'ї Карпат 15-17 травня прохолодно, вдень +13...+14°, вночі +3...+7°, дощі.

15-16 травня центр країни перебуватиме в зоні комфорту. У Черкасах, Кропивницькому та Полтаві температура повітря становитиме від +18° до +24° при вологості від 55% до 70% і швидкості вітру до 5 м/с. У Вінницькій області, ймовірно, буде йти невеликий дощ. У понеділок, 17 травня, температура знизиться на кілька градусів, пройдуть дощі з грозами.

Схід України 15-17 травня — найспекотніший регіон: в Луганській та Донецькій областях — до +29°, у Харківській та Дніпропетровській — до +26°. У вихідні опади не очікуються, з понеділка, 17 травня, дощі з грозами пройдуть у Харківській області, у вівторок — у Донецькій області.

На півдні країни 15-16 травня температура в Одеській області становитиме +19...+21°, в Херсонській та Запорізькій областях — +24...+29°. У вихідні місцями пройдуть інтенсивні дощі з грозами. На початку тижня температура повітря знизиться, тільки у Запорізькій області буде утримуватися до +26°.

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У північних областях України в суботу очікується дощова погода, яка не зачепить лише Житомирську область. У неділю, 16 травня, буде без опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень у вихідні +21...+23°, у Сумах до +25°. Робочий тиждень розпочнеться з дощової погоди, буде переважно хмарно.

У Києві у вихідні вдень +19...+23°, 15 травня короткочасні невеликі дощі, 16 травня, у неділю, опади не очікуються, температура близько +23°.

З понеділка похолодає до +17°, пройдуть сильні дощі, можливо, з грозами. Наступного тижня періодично дощитиме.