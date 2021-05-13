Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

В четвер в окремих областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, 13 травня у більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - ідеться у повідомленні.

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За даними синоптиків, 13 травня вдень в західній частині України короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.