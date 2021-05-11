Сильний вітер повалив дерева у Харкові

У парках і скверах Харкова через негоду - сильний вітер - падали дерева та вели гілки.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.

"Станом на 08:30 в Управлінні екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради надано інформацію про те, що через сильний вітер у місті падали дерева та гілки", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що п'ять дерев й чотири великі гілки впали через сильний вітер на таких об'єктах зеленого господарства Харкова, як зелена зона скверу 23 Серпня у Шевченківському районі міста, промзона на вулиці Беркоса у Холодногірському районі, зелена зона у Дитячому парку Основ'янського району, зелена зона по проспекту Московському у Немишлянському районі, зелена зона скверу Будинку культури "ХЕМЗ" у Московському районі.

Всі дерева наразі розпилюють та вивозять.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі ГУ ДСНС в Харківській області, рятувальники з учора прибирали з ліній електропередач та трамвайних колій у Харкові дерева та гілки, повалені через сильний вітер: "Маються на увазі випадки блокування трамвайного руху по вулицях Ньютона, Свистуна та Кошкіна. Зараз усе прибрано, рух трамваїв розблоковано".

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Щодо прогнозу синоптиків, то у вівторок, 11 травня, вони прогнозують у регіоні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Фото: www.city.kharkov.ua / kh.dsns.gov.ua