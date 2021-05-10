В Україну йде похолодання, але ненадовго

У вівторок, 11 травня, на більшій території України збережеться суха погода, температура повітря від 3° уночі до 23° вдень.12-13 травня очікується невелике похолодання.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«11 травня мінлива хмарність. На Лівобережжі невеликі дощі, у східній частині помірні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області 11 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 4-6° тепла, вдень близько 20°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°.

У наступні два дні, 12-13 травня, в Україні утримається мінлива хмарність і трохи знизиться температура повітря. 12 травня у східній та південно-східній частині, вдень у північних, центральних, східних областях, Закарпатті та в Карпатах, 13 травня вночі в Карпатському регіоні, вдень у західній частині, північних та більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози в окремих районах град.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, 12 травня вночі на сході країни, вдень в Україні, 13 травня у західній та північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 9-14°; вдень 12-17°, 12 травня на крайньому заході країни, 13 травня і у східній та південно-східній частині 20-25°.

У столичному регіоні 12-13 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

Водночас синоптики обіцяють, що з п’ятниці, 14 травня, знову потепліє, але попереджають про дощі у деяких регіонах.

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Зокрема, за їхніми прогнозами, 14 травня невеликі, в Карпатах і на Закарпатті помірні короткочасні дощі, 15 травня місцями невеликий дощ, подекуди грози; на півдні та південному сході без істотних опадів.

Температура вночі 7-13°; вдень 18-24°, на півдні та сході до 27°, 14 травня в західних областях 15-20°.

У Києві 14-15 травня невеликі короткочасні дощі (15 травня місцями), подекуди грози. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.