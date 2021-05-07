На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу

На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу

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Укрінформ
У Ярунському лісництві на Житомирщині локальний смерч пошкодив 20 гектарів лісу, де росте осика.

Про це у Фейсбуці повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає Укрінформ.

«Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження державного підприємства «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство». В Ярунському лісництві сильний вітер частково пошкодив квартал насаджень осики стиглого віку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор підприємства Степан Нусбаум, під час обстеження ділянки зафіксували вітровальні та буреломні пошкодження різного рівня.

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За попередніми оцінками, смерч пошкодив близько 20 га лісу. Зазначається, що після детальних обстежень території лісництва буде зрозуміло чого потребують насадження – суцільного освоєння та створення лісових культур або лише вибіркового прибирання постраждалих дерев.

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