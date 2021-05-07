На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу

У Ярунському лісництві на Житомирщині локальний смерч пошкодив 20 гектарів лісу, де росте осика.

Про це у Фейсбуці повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає Укрінформ.

«Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження державного підприємства «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство». В Ярунському лісництві сильний вітер частково пошкодив квартал насаджень осики стиглого віку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор підприємства Степан Нусбаум, під час обстеження ділянки зафіксували вітровальні та буреломні пошкодження різного рівня.

За попередніми оцінками, смерч пошкодив близько 20 га лісу. Зазначається, що після детальних обстежень території лісництва буде зрозуміло чого потребують насадження – суцільного освоєння та створення лісових культур або лише вибіркового прибирання постраждалих дерев.