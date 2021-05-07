На Львівщині хворого евакуювали гелікоптером із важкодоступного району

На Львівщині здійснили чергову аеромедичну евакуацію - 54-річного пацієнта із села Верхнє Гусне Турківського району гелікоптером доправили до лікарні обласного центру.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає Укрінформ.

Згідно з повідомленням, о 7:40 на лінію 103 надійшло звернення щодо інсульту у 54-річного чоловіка з важкодоступного району Турківщини. О 8:11 до пацієнта прибула бригада медиків, які о 8:55 подали запит на аеромедичну евакуацію. О 9:37 команда аеромедиків вилетіла із «Ягеллону», за пів години вертоліт служби ДСНС із медиками ЛОЦЕМД на борту здійснив посадку на автомобільній дорозі поблизу Борині. О 10:32 повітряне судно вилетіло на Львів і через 30 хвилин сіло біля медичного закладу в облцентрі.

Як повідомляв Укрінформ, аеромедицина на Львівщині запрацювала з 1 квітня 2021 року. Першу в Україні цивільну аеромедичну евакуацію виконали 9 квітня.