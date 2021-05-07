ДБР завершило розслідування вибухів на складах боєприпасів у Сватовому

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі вибухів військових складів у Сватовому у жовтні 2015 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Встановлено, що через недбале ставлення до військової служби двох командирів реактивних артилерійських батарей, загинули троє осіб та заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що у 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об’єкту - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - м. Сватове Луганської області.

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Через диверсію невстановлених осіб, 29 жовтня 2015 року на вказаному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа.

«Так, влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів», - сказано в повідомленні.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого правоохоронці повідомили двом військовослужбовцям про підозру в недбалому ставленні до службових обов’язків, що призвело до вибухів на артилерійському складі в м. Сватове.

Фото: ДБР