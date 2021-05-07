На Харківщині затримали перевізників за фінансування тероризму

У Харківській області затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і товари з тимчасово непідконтрольних урядові територій України та платили «податки» окупантам.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Східного регіонального управління ДПСУ, передає Укрінформ.

«Нелегальний бізнес організував громадянин України, який разом зі спільниками здійснював пасажиро-вантажні перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно. При цьому, за оперативною інформацією, зловмисники платили «податки і збори» до «бюджету» російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 травня міжвідомча група у складі оперативників Харківського прикордонного загону та співробітників УСБУ у Дніпропетровській області, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області та силової підтримки бійців спецпідрозділу ДПСУ «ДОЗОР» у пункті пропуску Гоптівка на Харківщині виявили два автомобілі марки «Опель».

За даними слідства, фігуранти незаконно перемістили через державний кордон України в закритому пункті пропуску «Новоазовськ» 15 пасажирів.

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Кримінальне провадження розслідується за ст. 258-3 ККУ (Створення терористичної групи чи терористичної організації). За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а організатору незаконного бізнесу та його спільникам - кримінальна.