Україну накрив сильний вітер - можливі пориви до 20 м/с

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні пориви вітру у Київській області.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці.

"Увага! Попередження про пориви вітру. За даними Укргідрометцентру, протягом доби 6-7 травня в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники також попереджають, що 7 травня вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) очікуються на Одещині, у західних, північних, більшості центральних областей.

Як повідомляв Укрінформ, рятувальники ДСНС закликають туристів не вирушати у гори без попередньої реєстрації.