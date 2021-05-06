У Вінниці горять офіси - вогонь гасять усі пожежні караули міста

У Вінниці сталася масштабна пожежа. Горять офісні приміщення, працюють усі чергові караули Державних пожежно-рятувальних частин міста.

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області, передає Укрінформ.

«6 травня о 12:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в офіційних приміщеннях на вул. Бевза, 34 в обласному центрі. Площа, охоплена вогнем, становила близько 1000 кв.м.

За підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події було направлено чергові караули усіх Державних пожежно-рятувальних частин м.Вінниці», - йдеться у повідомленні.

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Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе.

Пожежа у Вінниці / Фото: ДСНС України

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення. Наразі пожежу локалізували.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 осіб та 13 одиниць спецтехніки. Причини пожежі встановлюються.