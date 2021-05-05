На Херсонщині восьмикласниця наковталася пігулок через знущання 17-річних хлопців

На Херсонщині поліцейські склали протоколи на трьох учнів школи-інтернату, які знущалися з 14-річної дівчинки, а також відкрили кримінальне провадження щодо доведення дівчинки до самогубства.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Херсонщини у Фейсбуці.

“Жертвою булінгу з боку 17-річних старшокласників стала 14-річна учениця 8 класу школи-інтернату з Бериславського району. Упродовж року троє хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою. А нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, було відкрите кримінальне провадження щодо доведення до самогубства”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі.

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Зі свого боку потерпіла розповіла, що вона більше року навчається в інтернаті, і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею та усіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки, які пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок.

Тож ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями.

“Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізнався, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю. Керівництво інтернату пояснило, що постійно проводять з усіма дітьми виховну роботу, але у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером та які мають проблеми з поведінкою”, - поінформували у відомстві.

Поліцейські вивчили характеристики усіх трьох булерів, і з’ясувалося, що у відношенні хлопців вже складалися адмінпротоколи щодо хуліганських дій.

“Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. У відношенні кривдників складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - зазначається у повідомленні.

Наразі потерпіла навчається вдома дистанційно, і її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.

Правоохоронці закликають громадян не замовчувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування.

Як повідомлялося, 19 січня на Хмельниччині правоохоронці склали два адмінпротоколи після вчинення кібербулінгу відносно 13-річної дівчинки.