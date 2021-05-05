На Дніпропетровщині звели новий міст

У Дніпропетровській області за програмою Президента "Велике будівництво" на трасі Дніпро-Решетилівка за 5 місяців звели новий стометровий міст через канал Дніпро-Донбас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної дрежавної адміністрації.

Зазначається, що міст побудували на території Царичанської громади. Поруч з мостом створили нову дворівневу транспортну розв’язку. Зараз на них наносять гідроізоляцію, потім покладуть асфальтобетонне покриття і нанесуть розмітку.

Ще один шляхопровід створили з нуля на території Петриківської громади. Він зведений із збірного залізобетону та має близько 76 метрів довжини. Зараз там також влаштовують гідроізоляцію.

Загалом на ділянці Решетилівської траси у Дніпропетровській області буде 56 штучних споруд. Серед них – шляхопроводи для проїзду аграрної техніки і проходу худоби, а також естакада через річку Оріль.

Траса Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка стала одним із найамбітніших об’єктів програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вона з’єднає Дніпро та Київ. На Дніпропетровщині вже звели 28,6 км, залишилося побудувати ще 29,5 км.

"Будівництво Решетилівської магістралі – подія всеукраїнського масштабу. Вперше за три десятиліття незалежності зводять трасу з нуля. Все – за новітніми технологіями", - розповів голова ОДА Валентин Резніченко.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році за Національною програмою відновлення мостів, яка запроваджена в рамках президентської програми "Велике будівництво", буде збудовано, реконструйовано та відновлено 150 штучних споруд на державних дорогах в усіх областях.