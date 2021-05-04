На Харківщині викрили підпільний гральний заклад

У с. Піщанка Красноградського району Харківської області правоохоронці поклали край діяльності грального закладу.

Про це у Фейсбуці повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.

«В межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) вилучено 26 одиниць комп’ютерної техніки, чорнові записи, що підтверджують зайняття вказаною незаконною діяльністю, та інше майно», - написав речник.

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За його словами, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлюється коло осіб, причетних до роботи нелегального закладу.