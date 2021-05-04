У прифронтовій Авдіївці байкери відкрили мотосезон

На початку травня по всій Україні байкери традиційно відкривають мотосезон. У понеділок, 3 травня, вони зустрілися й в прифронтовій Авдіївці.

Як передає Укрінформ, про це передає телеканал "Дом".

"Для нас це дуже значимо, тому що Авдіївка за останні роки зазнала багато страждань, багато випробувань. А ось такі красиві, яскраві костюми водіїв цих машин, звичайно, додадуть нові сили нашому місту", — вважає настоятель храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини Андрій Карпець, який освятив байки.

Кульмінацією фестивалю традиційно став мотопробіг центральною вулицею міста. Близько пів сотні байкерів сформували колону, а очолив її голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Починаючи з 2016 року, відкривають мотосезон в Авдіївці байкери місцевого клубу. Його учасники не покидали місто і проводили заходи навіть під час загострення бойових дій.

У мотопробігу брали участь байкери з різних міст Донецької області. Крім авдіївського, тут можна було побачити байк-клуби Покровська, Добропілля, Слов'янська, Українська, тощо.