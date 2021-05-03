В Україні у вівторок без опадів, вдень прогріє до +20°, вночі - заморозки

В Україні 4 травня опадів не очікується, вдень повітря прогріється максимально до +20°, вночі на ґрунті заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі у західних, північних та центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла; у південних та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області без опадів, температура у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°, по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° вище нуля.

Повідомляється, що 4 травня у більшості районів центральних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Мінливу хмарність прогнозують на 5-6 травня. Зокрема, 5 травня буде без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликі дощі з грозами. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, східних, більшості центральних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на крайньому півдні країни 5-10° тепла, вдень 16-21°.

6 травня вночі у західних областях пройдуть помірні, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°, у західних та північних областях 11-16°.

У Києві та області 5-6 травня без опадів, лише вдень 6 травня пройде невеликий дощ, місцями гроза. Температура 5 травня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла; 6 травня вночі 6-11°, вдень 11-16°.

На 7-8 травня в Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 7 травня в Україні, вдень 7 та вночі 8 травня на сході країни без опадів. Температура вночі 4-10°, вдень 7 травня 14-20°, 8 травня 10-16°; на півдні та сході вночі 9-14°, вдень 7 травня 18-24°, 8 травня 15-21°.

У Києві та області 7-8 травня короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 7 травня без опадів. Температура вночі 4-9°; вдень 7 травня 15-20°, 8 травня 10-15°.