На Великдень в Україні дощі, сонце пригріє до +24°

В Україні у неділю очікують дощі та грози, температура вдень 19-24°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у південно-східній частині країни вночі без опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, на півдні до 27°; на високогір'ї Карпат вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області удень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. У столиці температура 22-24°, на Київщині - 19-24°. Вітер південний, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують 3 травня вночі в Україні, крім заходу, місцями, вдень у східних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13°, на заході 5-10° тепла; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 11-16°, на сході та південному сході 20-25°, на решті території 14-19°.

4 травня опади не очікуються. Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на півдні та сході вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 3 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

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У столичному регіоні 3-4 травня без опадів, лише вночі 3 травня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 3 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3 травня 8-13°, 4 травня 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 5 травня вдень у західних та північних областях місцями невеликий, 6 травня у північних, вночі і в західних, вдень і в більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 5 травня 1-7° тепла, у південній частині, 6 травня по всій Україні 4-10°; вдень 13-19°, 6 травня на півдні та сході країни до 23°.

На Київщині 5 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий, 6 травня впродовж доби помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 5 травня 2-7° тепла, 6 травня 5-10°; вдень 13-18°.