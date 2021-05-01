Синоптики попереджають про град та шквали у західних областях

Синоптики попереджають про град та шквали у західних областях

Укрінформ
У західних областях завтра очікуються грози з градом та шквалами.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"2 травня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завтра у більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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