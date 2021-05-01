СБУ «накрила» в Одесі конвертцентр з оборотом у сотні мільйонів

СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Співробітники СБУ встановили, що організатори нелегального бізнесу використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. «Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення клієнтів ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютного виторгу та виведенню коштів у тіньовий обіг.

СБУ викрила в Одесі масштабний конвертцентр / Фото: ssu.gov.ua

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків установлюється.

Як зазначається, правоохоронці одночасно провели одинадцять обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства на Київщині. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

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Тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання.

Уточнюється, що операція проводилась УСБУ в Одеській області спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та слідчими СУ ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.