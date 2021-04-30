До Львова прибув перший авіарейс із Франкфурта

В міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбулось урочисте відкриття рейсу від Lufthansa за маршрутом Франфурт – Львів – Франкфурт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Минулого року через коронавірус ми припинили польоти з цього аеропорту до Німеччини, але зараз через тісні економічні відносини, культурні зв’язки знову відновлюємо сполучення, але тепер з Франкфурта», – сказав генеральний директор з продажів Lufthansa Group в Україні Рене Койнзак.

За словами директорки аеропорту «Львів» Тетяни Романовської, запуск цього рейсу – «це велике надбання за часів пандемії, відкриття доступу до найбільшого транзитного хабу авіакомпанії Lufthansa». Аеропорт Франкфурта-на-Майні є одним із найбільших у Європі.

У п’ятницю, 30 квітня, на першому рейсі завантаженість літака на приліт була майже 100% (79 із 80 місць).

«Це дуже гарний знак. На відліт заплановано трохи менше пасажирів, але це все одно дуже гарний початок», - додала Романовська.

Рейси виконуватимуться спочатку тричі на тиждень – по середах, п’ятницях та неділях, а з 1 червня частота виконання рейсів збільшиться до 6 на тиждень (по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п'ятницях, неділях).