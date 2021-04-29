На Харківщині цьогоріч зведуть новий шляхопровід

На Харківщині цьогоріч зведуть новий шляхопровід

Велике будівництво
Укрінформ
У Чугуївському районі Харківської області біля села Гракове в рамках програми Президента «Велике будівництво» до кінця року буде збудовано новий шляхопровід. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.

Зазначається, що новий шляхопровід розташований на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Його будівництво проводиться паралельно існуючому мосту, яким на цей час здійснюється рух транспорту. Після закінчення будівництва старий міст буде закритий.

Наразі підрядна організація ТОВ «Містобудівельний загін 112» вже встановила 4 опори, ригелі, підферменники і 16 балок. Тривають роботи з бетонування останнього ригеля.

Як зазначають у Службі автомобільних доріг у Харківській області, новий міст після завершення будівництва буде розрахований під сучасні навантаження.

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Як повідомляв Укрінформ, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що на будівництві вантового моста в Запоріжжі вже встановлено першу секцію прогону вагою 720 тонн.

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