На Харківщині цьогоріч зведуть новий шляхопровід

У Чугуївському районі Харківської області біля села Гракове в рамках програми Президента «Велике будівництво» до кінця року буде збудовано новий шляхопровід.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.

Зазначається, що новий шляхопровід розташований на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Його будівництво проводиться паралельно існуючому мосту, яким на цей час здійснюється рух транспорту. Після закінчення будівництва старий міст буде закритий.

Наразі підрядна організація ТОВ «Містобудівельний загін 112» вже встановила 4 опори, ригелі, підферменники і 16 балок. Тривають роботи з бетонування останнього ригеля.

Як зазначають у Службі автомобільних доріг у Харківській області, новий міст після завершення будівництва буде розрахований під сучасні навантаження.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що на будівництві вантового моста в Запоріжжі вже встановлено першу секцію прогону вагою 720 тонн.