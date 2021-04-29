У Чернівцях до Великодня встановили велетенську «диво-писанку»

У Чернівцях на Центральній площі до Великодня презентували святкову атрибутику із велетенською писанкою, висота якої 3,5 метра.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"З нагоди Великодніх свят, у світлий і чистий четвер, 29 квітня 2021 року о 15.00 год. на Центральній площі нашого міста презентується обрядова великодня атрибутика «Писанковий дивосвіт»", - йдеться у повідомленні.

У Чернівцях до Великодніх свят встановили велетенську писанку висотою 3,5 метра / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Там зазначають, що вперше у Чернівцях велетенську "Диво-писанку", розміри якої 3,50 м на 2,60 м, зі скловолокна представили на Центральній площі 8 квітня 2012 року в рамках Всеукраїнської акції.

"З 2013 року за ініціативи управління культури міської ради виготовлена теперішня кована писанка, творіння майстрів приватних підприємців Андрія Хорта, Володимира Шпунарського та Юрія Аніскіна. Цьогоріч нам презентують "Диво-писанку" флористи-декоратори Васечко Наталія та Шеремет Світлана", - додали у міській раді.

Відсьогодні у Чернівцях на площі презентували цілісну дизайнерську композицію з писанок авторів-художників закладів культури міста та авторська робота "Диво-писанки".

Інсталяція писанок буде тривати з 29 квітня по 11 травня 2021 року.