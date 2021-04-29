У Чистий четвер прогнозують до +18°, але з нічними заморозками

У четвер, 29 квітня, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Львівщині та Закарпатті місцями невеликий дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер завтра переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла; на високогір'ї Карпат вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

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30 квітня - 1 травня в Україні мінлива хмарність. 30 квітня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі (на Закарпатті місцями значні дощі), грози, 1 травня вночі в північних, центральних, південних, вдень у східних областях та Карпатському регіоні місцями невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 15-20°, 1 травня на півдні країни до 24°.

2 травня в західних, вдень північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, на Закарпатті та півдні країни місцями до 13°; вдень 16-22°.

3 травня в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 10-16°; на решті території вночі 8-14°, вдень 13-19°, на півдні та сході країни місцями 23-25°.

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У столичному регіоні 29 квітня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 13-15° тепла. По області - вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла.

30 квітня -1 травня у столиці мінлива хмарність. Вдень 30 квітня помірні, вночі 1 травня місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози, в решту часу без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

2-3 травня у Києві короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 2 травня без опадів. Температура 2 травня вночі 5-10°, вдень 16-21°; 3 травня вночі 8-13°, вдень 13-18°.