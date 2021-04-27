Поїзди поновили рух майже в всіх областях, «на карантині» - лише одна

"Укрзалізниця" в усіх областях України, крім Житомирської, відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області.

З актуальною інформацією щодо руху поїздів та регіонів, де діють карантинні обмеження, можна ознайомитися тут.

У компанії нагадують, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на квітень 2021 року вносила низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину.