Поїзди поновили рух майже в всіх областях, «на карантині» - лише одна
Укрінформ
"Укрзалізниця" в усіх областях України, крім Житомирської, відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області.
З актуальною інформацією щодо руху поїздів та регіонів, де діють карантинні обмеження, можна ознайомитися тут.
У компанії нагадують, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на квітень 2021 року вносила низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину.