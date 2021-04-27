Синоптики попереджають про сильні заморозки

В Україні у середу та четвер очікуються сильні заморозки у повітрі й на поверхні ґрунту.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині вночі 28 квітня також прогнозуються сильні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); вночі 29 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).