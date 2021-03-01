На Вінниччині попрощалися із загиблим у зоні ООС бійцем

На Вінниччині у неділю в с. Будьки Жмеринського району поховали загиблого у зоні АТО/ООС військовослужбовця Сергія Сорочинського.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив сільський голова Станіславчицької громади, до складу якої входить с. Будьки, Володимир Перепечай.

Він зазначив, що загиблого військовослужбовця поховали у рідному селі. В нього залишилась дружина та двоє дітей, - син 2005 року народження та донька 2009-го.

Як повідомляв 23 лютого Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, рештки загиблого солдата Сергія Сорочинського було виявлено у лісосмузі поблизу м. Щастя Луганської області. Їх ідентифіковано у лютому 2021 року за ДНК-профілем матері. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми.

Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються.

Солдат Сергій Сорочинський був призваний на військову службу за контрактом Жмеринським РВК 23 квітня 2018 року.

Фото: Суспільне