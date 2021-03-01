На Миколаївщині вибухнув котел на території школи - під завалами людина

На Миколаївщині стався вибух котла на території школи - під залізобетонною плитою опинилась людина.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«1 березня о 07:36 на лінію “101” надійшла інформація про ймовірний вибух твердотопливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району. За інформацією, в приміщенні котельної під залізобетонною плитою знаходиться людина», - йдеться у повідомлені.

За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

З'ясувалось, що на місці виникла пожежа площею 2 кв. м, вогнеборцями її ліквідовано.

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Для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого від аварійно-рятувального загону спеціального призначення направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228.

Вживаються всі необхідні заходи для порятунку громадянина. Обставини події наразі з’ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області