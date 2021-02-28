Перший день весни принесе в Україну мокрий сніг і до 10° тепла

В Україні у перший день весни сніг ймовірний на Правобережжі та крайньому сході, в Карпатах і на Прикарпатті, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Правобережжі та крайньому сході країни невеликий мокрий сніг, в Карпатах і на Прикарпатті помірний сніг; на решті території, вдень по всій Україні без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах і на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; в Карпатах впродовж доби 2-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 1 березня вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Надалі в Україні опади не прогнозуються, лише вдень 2 березня у північно-східних та східних, протягом 3 березня у східних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 2 березня на сході країни до 6° морозу; вдень 2-7° тепла, у західних областях 5-10° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 2-3 березня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

В Україні 4 березня опади не очікуються. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 4-10° тепла, у південно-західній частині до 13°.

5 березня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни та Закарпатті 8-13°.

На Київщині 4 березня без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. 5 березня невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.