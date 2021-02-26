На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники

На Закарпатті розпочалося цвітіння первоцвітів — крокусів та підсніжників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На разі цвітіння тільки розпочалося — перші квіти фільмують на камери в долинних регіонах області: на Свалявщині, Ірашавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масового цвітіння первоцвітів на Закарпатті очікують за півтора-два тижні.

Найбільш популярні локації на Закарпатті для споглядання за цією весняною красою — у дендропарку Березинка під Мукачевом, лісах Берегівщини та Виноградівщини, Долині нарцисів під Хустом.

Фото: Укрінформ, Mukachevo.net