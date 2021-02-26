На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники
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Укрінформ
На Закарпатті розпочалося цвітіння первоцвітів — крокусів та підсніжників.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На разі цвітіння тільки розпочалося — перші квіти фільмують на камери в долинних регіонах області: на Свалявщині, Ірашавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масового цвітіння первоцвітів на Закарпатті очікують за півтора-два тижні.
Найбільш популярні локації на Закарпатті для споглядання за цією весняною красою — у дендропарку Березинка під Мукачевом, лісах Берегівщини та Виноградівщини, Долині нарцисів під Хустом.
Фото: Укрінформ, Mukachevo.net