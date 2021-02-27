Синоптики розповіли, яким буде останній день зими

В останній день зими, 28 лютого, в Україні очікуються невеликі опади, вночі від 2° тепла до 7° морозу, вдень 0-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"28 лютого на більшій частині території країни невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 7° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 лютого невеликі опади. Вночі буде близько 0°, вдень 2-4° тепла. На Київщині так само можливі опади, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

1-2 березня в Україні, крім Правобережжя, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 1 березня у західній частині, 2 березня в Україні, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 5° морозу; вдень 1 березня 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла, 2 березня 3-8° тепла, у західних областях 7-12°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

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У Києві та столичному регіоні вночі 1 березня можливий невеликий мокрий сніг, 2 березня сухо, проте вітряно. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1 березня 0-5° тепла, 2 березня 3-8° тепла.

3 березня вночі у східних областях очікується невеликий мокрий сніг. 4 березня без опадів по всій території України. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень 4-10° тепла, у південно-західній частині до 13°.

У столиці та на Київщині 3-4 березня без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.