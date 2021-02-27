Для переселенців з модульного містечка в Харкові побудують гуртожитки

Близько 500 переселенців із Донецької та Луганської областей забезпечать соціальним житлом у Харкові.

Як передає Укрінформ, гуртожитки планують побудувати на місці модульного містечка, інформує "Дом".

Термін придатності будиночків у модульному містечку сплив ще три роки тому. Однак 200 переселенців, які живуть тут, офіційно не працевлаштовані та не можуть орендувати або купити житло.

Місцева влада підтримує модульне містечко в "більш-менш житловому стані", зазначив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Але питання будівництва гуртожитків для переселенців залишається вкрай актуальним для міста.

"Це будуть три триповерхових гуртожитки. Житло триповерхове, тому що в модульному містечку проживають дуже багато інвалідів", — зазначив Терехов.

Про стан приміщень розповів начальник міського управління з обслуговування модульного містечка Артур Стаценко.

"Прогниває підлога, розламується обладнання, яке знаходиться в модулях. У людей навіть ламаються ліжка, якими були укомплектовані будинки. Модулі, звичайно, вже своє відживають. Найстрашніше — це електрообладнання. Це те, з чим страшно працювати. За це ми переживаємо найбільше", — сказав він.

Як повідомлялося, в Україні запустять нову житлову програму для переселенців у межах державного проєкту "Велике будівництво".