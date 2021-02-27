Киянин розбив скляну огорожу Меморіалу Небесної Сотні у Львові. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Зазначається, що вчора, близько опівночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про пошкодження майна на вулиці Підвальній.

Інспектори прибули на місце події і зустрілися з очевидцями та ймовірними учасниками події. Зі слів заявників, невідомі особи розбили скляну огорожу Меморіалу Небесної Сотні.

На місці події знаходилася компанія з кількох осіб. Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста, патрульні вирахували ймовірного винуватця. Ним виявився 23-річний житель столиці. За попередньою інформацією, саме він вдарив огорожу ногою, від чого скло розбилося.

Молодого чоловіка та інших учасників події супроводили у Львівське районне управління поліції для встановлення обставин.