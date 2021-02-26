На Донеччині потрібно побудувати аеропорти в Маріуполі та Краматорську — Кириленко

Для забезпечення ефективної логістики в Донецькій області необхідно побудувати два аеропорти — в Маріуполі та Краматорську.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Укрінформ.

Він підтвердив, що питання будівництва аеропорту в регіоні розглядається на рівні президента, профільних міністерств.

"Я постійно присутній і є членом робочих нарад під головуванням міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віцепрем’єрміністра пана Резнікова. Саме одним із питань, які обговорюються, є будівництво аеропорту... Я доповідаю і президенту, і профільним міністрам. На загальній нараді вирішуємо: як це буде, яке джерело фінансування, як буде виглядати цей аеропорт, його функціонал", — сказав Кириленко.

За його словами, спочатку аеропорт буде орієнтований, скоріш за все, на внутрішні рейси.

Водночас Кириленко відзначив, що ще на підготовчому етапі треба розглянути низку проблем. Передусім пов'язаних із бойовими діями на Донбасі.

"Щоб його (аеропорт, — ред.) розпочати будувати, треба вирішити питання про наближення до лінії фронту і отримати всі дозволи, тому що це безпека людей", — підкреслив керівник Донецької обласної ВЦА.

Кириленко вважає, що регіону необхідний не один, а два аеропорти — на півночі і півдні області.

"Аеропорти потрібні як в Краматорську, так і в Маріуполі. Наприклад, в Маріуполі функціонує аеропорт, а облдержадміністрація розташована в Краматорську. Для того, щоб мені полетіти в Київ, я не буду користуватися Маріуполем, тому що відстань від Краматорська до Харкова ближча, ніж до Маріуполя. До Маріуполя — близько 300 км, а до Харкова — 190 км. Це я пояснив лише на своєму прикладі. Але саме так є і для багатьох людей. Шляхи до Києва — це і Маріуполь, і Краматорськ", — зазначив він.

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