Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

У Закарпатській та Львівській областях зберігається сніголавинна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою, 24 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті понад тиждень шукають заблукалого туриста. Двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. 14 лютого об 11: 30 пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я. Упродовж 9 діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. 21 лютого за допомогою вертольота Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості