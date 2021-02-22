Керівник Мультимедійної платформи іномовлення анонсувала відкриття бюро у Краматорську

Генеральний директор державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська анонсувала відкриття регіонального бюро у Краматорську.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дом", розповідаючи про реалізацію планів запуску регіональних офісів, передає Укрінформ.

"Саме зараз триває інсталяція техніки в місті Краматорську, тому що ми там відкриваємо першу нашу "ластівку", наше бюро. Це не корпункт — це бюро з розширеними повноваженнями. Там буде і юрист, який може надавати юридичну допомогу людям, які приїжджають в це місто", — повідомила Островська.

Вона зазначила, що вважає "безумовним успіхом" державного телеканалу "Дом", який вже рік мовить на тимчасово окуповані території, безперервні спроби дискредитації з боку російських і проросійських ЗМІ.

"Найбільше кремлівські ЗМІ дратує саме правда, тому що ми не граємо ні в пропаганду, ні в контрпропаганду — це була безумовна, від самого початку обрана нами позиція щодо дотримання журналістських стандартів. У наш час інформація, яка не має якогось кута зору, де немає ніяких трактувань, — це, напевно, найдорожче", — заявила Островська.

Вона також анонсувала новий проєкт "Имею право", який стартує в ефірі телеканалу "Дом" з 22 лютого. Реагуючи на запити глядачів з тимчасово окупованих територій, в щоденному форматі юристи системи безоплатної правової допомоги Мін'юсту будуть давати поради та роз'яснення щодо актуальних питань.

Керівник ДП розповіла, що за результатами серії круглих столів готується до публікації брошура. Ще одна брошура про протидію дезінформації буде приурочена до відповідних парламентських слухань. Островська наголосила, що саме російською мовою здійснюється дуже потужна інформаційна війна проти України, тож "протиотруту потрібно подавати тією ж мовою".

Керівник держпідприємства повідомила, що цього року на фінансування розвитку ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" виділено 298 млн грн.

Вона нагадала, що до складу ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" поки входять лише два телеканали — UATV і "Дом", але не виключила появи нових теле-, радіоканалів.

"70 російськомовних каналів наразі працюють на тимчасово окупованих територіях. І вони не зупиняються, і підключають нові", — сказала Островська і додала, що інформаційна відповідь України має бути адекватною.

Фото: телеканал "Дом"