На Чернігівщині поліціянти врятували юнака, який мало не замерз у засніженому полі

На Чернігівщині, здолавши 14 км глибокої снігової цілини, правоохоронці врятували 17-річного юнака, який мало не замерз у полі.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Укрінформ.

"Патрульні сектору реагування поліції подолали сім кілометрів по пояс у снігу через поле та ліс, світили ліхтариками з мобільних телефонів, але до ранку встигли відшукати живим дуже змерзлого 17-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з дому в селі Піски хлопчина пішов у п’ятницю близько півночі. До поліції його бабуся зателефонувала о 4-й ранку суботи. Патрульні Бахмацького відділення поліції Ніжинського району відразу виїхали до місця проживання зниклого і вирішили йти його слідами, які вели через поле до лісу. Оскільки користування автомобілем по снігу півметрової глибини було неможливе, правоохоронці Максим Пономаренко та Дмитро Харченко вирушили в поле пішки. Одночасно попросили в колег прислати слідчо-оперативну групу.

У полі вночі було дуже холодно, сліди хлопця замітало, а в одному місці вони навіть роздвоювалися, тому що юнак блукав колами. Зрештою, за кілька годин його знайшли його змерзлим, лежачим у снігу, неспроможним самостійно рухатися, але притомним і живим. Хлопчина відразу поскаржився, що не відчуває ніг.

Аби доставити юнака до лікарні, слід було спочатку добратися до місця, куди могла під’їхати автівка. А це знову 7 км снігової цілини. Тому поліціянти по черзі вели хлопця під руки, періодично розтираючи його кінцівки. За час пригоди поліцейські вже й самі добряче змерзли, понабирали у взуття снігу, у них розрядились телефони і ліхтарики. Проте, врешті-решт, патрульним автомобілем хлопчину доправили до Бахмацької центральної районної лікарні.

Медики поставили потерпілому діагноз "загальне переохолодження та обмороження ніг". Спочатку навіть заговорили про їх ампутацію, але такої перспективи юнак уникнув.

Як визнали лікарі, ключову роль тут відіграла відчайдушна рішучість та грамотні дії поліцейських при порятунку хлопця.