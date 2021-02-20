В Одесі горів пологовий будинок - евакуювали 16 немовлят

У ніч проти суботи сталась пожежа на третьому поверсі Одеського пологового будинку №5. Персонал оперативно евакуював з палат породіль та немовлят - загиблих та постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.

"20 лютого о 3 год. 02 хв до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 за адресою: Одеса, вул. Маршала Говорова, 28. На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 3 год. 24 хв вогнеборці локалізували загорання, о 3 год. 31 хв повністю ліквідували пожежу на площі 3 кв. м.

До прибуття підрозділів ДСНС з будівлі було евакуйовано 74 осіб, у тому числі 46 жінок та 16 немовлят. Загиблих та постраждалих немає. На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.