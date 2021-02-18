У Білій Церкві на пожежі загинула п’ятирічна дитина

У Білій Церкві Київської області під час пожежі в одноповерховому житловому будинку загинула п’ятирічна дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

У рятувальній службі розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло 18 лютого о 02:40.

Коли прибули рятувальники, вогонь повністю охопив одноповерховий житловий будинок.

За словами сусідів, батьки залишили дитину саму вдома і пішли в магазин. А коли поверталися, то побачили дим із вікна. Батько розбив вікно, аби потрапити всередину, але від доступу кисню вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції споруди.

Пожежу локалізовано о 03:51 та повністю ліквідовано о 06:07.

Під час розбирання конструкцій будівлі виявлено тіло дитини 2015 року народження.

До гасіння пожежі залучались 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

Причина займання встановлюється.

Фото: kv.dsns.gov.ua