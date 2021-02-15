У столичному парку «Муромець» горіло кафе
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.
«15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку «Муромець», що у Деснянському районі столиці», - йдеться у повідомленні.Пожежа у кафе у столичному парку «Муромець» / Фото: ГУ ДСНС у Києв
По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв м. На момент прибуття бійців в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання.
О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано.
На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.