У столичному парку «Муромець» горіло кафе

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у закладі громадського харчування у Деснянському районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

«15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку «Муромець», що у Деснянському районі столиці», - йдеться у повідомленні.

Пожежа у кафе у столичному парку «Муромець» / Фото: ГУ ДСНС у Києв

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв м. На момент прибуття бійців в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано.

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На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.