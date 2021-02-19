На Житомирщині у полі замерз 17-річний хлопець

У Житомирській області поліція з’ясовує обставини загибелі 17-річного хлопця, якого змерзлого і без ознак життя знайшли у полі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Укрінформ.

“Подія сталась під ранок 19 лютого у с. Видумка Пулинської громади. Уночі змерзлого і безпорадного юнака у полі знайшли його опікуни та привезли додому. Однак хлопець помер до приїзду лікарів «швидкої». Поліція розпочала відповідні перевірки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 5 ранку до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 17-річного жителя села Видумка за місцем його проживання.

Правоохоронці встановили, що померлий був сиротою і знаходився під офіційною опікою тітки, і що він навчався у випускному класі загальноосвітньої школи.

За попередніми відомостями, близько 15 години 18 лютого юнак повідомив тітці про те, що йде у сусіднє село до друзів і до вечора обіцявся повернутися додому, але вдома він так і не з’явився.

Натомість уночі його родичі дізнались, що хлопець удвох з 13-річним односельцем повертались до села через засніжене поле. В якийсь момент старшому з хлопців стало зле і менший намагався допомогти йому. Однак коли зрозумів, що сил на двох не вистачить, поспішив додому та сповістив своїх рідних про подію. Рятувати юнака відразу кинулись його прийомні батьки, яких повідомили відразу односельці.

Уточнюється, що хлопця знайшли безпорадним та із сильними обмороженнями серед снігових заметів. Його привезли автомобілем додому і викликали «швидку», однак юнак помер до приїзду лікарів.

Наразі причину смерті встановлюють судово-медичні експерти. Працівники поліції у рамках кримінального провадження з’ясовують обставини загибелі юнака.

Окремо у поліції поінформували, що наразі до лікарні госпіталізований і 13-річний товариш померлого через значне переохолодження і можливе обмороження. Медики надають йому необхідну допомогу.

Правоохоронці закликали громадян повсякчас контролювати місцезнаходження і зайняття неповнолітніх дітей.

“Складні погодні умови є значним фактором небезпеки, відтак подбайте про наявність постійного зв’язку із дітьми та підлітками. У разі виникнення незрозумілих і завідомо тривожних ситуацій, не зволікаючи, повідомляйте відповідні служби або телефонуйте до поліції. Лінія «102» працює цілодобово”, - уточнили у поліції.

Як повідомлялося, у Києві біля станції метро “Лук’янівська” було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. ЗМІ повідомляли, що одна з імовірних причин смерті чоловіка - переохолодження.