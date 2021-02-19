На Вінниччині цьогоріч реалізують 9 проєктів

На Вінниччині у поточному році реалізують 9 проєктів у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«В рамки програми «Великого будівництва» включено 9 проєктів: 3 садочки, 2 заклади медицини, 2 об'єкти спортивної інфраструктури, 1 - об’єкт культури та 1 інший з обсягом фінансування за рахунок ДФРР – 108 742,10 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкти були підтримані Комісією для оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у департаменті міжнародного співробітництва і регіонального розвитку ОДА, у поточному році у Вінниці добудують головний корпус клінічної лікарні швидкої медичної допомоги і реконструюють хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології. Окрім того, в обласному центрі здійснять реконструкцію дитсадочка №16 та приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля.

Також об’єктами «Великого будівництва» визначені садочки у місті Гайсин та селищі Сутиски, будівлі яких планується реконструювати цьогоріч, і спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» у селищі Браїлів Жмеринського району.

Серед туристичних магнітів Вінниччини, які цьогоріч включені до програми, - пам’ятка містобудування та архітектури державного значення XVIII століття палац Потоцьких у м. Тульчин. Там буде здійснено реконструкцію елементів благоустрою частини території.

Торік у межах програми «Велике будівництво» на Вінниччині збудовані, капітально відремонтовані та реконструйовані 15 соціальних об’єктів: по п’ять дитячих садків, шкіл та спортивних об’єктів. Соцоб’єкти завершені і вже приймають учнів та відвідувачів. Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на 2020 рік. На реалізацію цих проєктів було виділено 136,34 млн грн. Зокрема, з Державного фонду регіонального розвитку – 96,35 млн грн, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 39,99 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у «Велике будівництво – 2021» увійдуть близько 300 об’єктів. З них до 70% – це об’єкти соціальної інфраструктури: школи, дитячі садочки, спортивні об’єкти та ЦНАПи. І від 30% – об’єкти економічного розвитку: індустріальні парки, економічні агломерації, туристична інфраструктура, а також музеї науки.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським і стартував у березні 2020 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У 2020 році в рамках програми в країні було збудовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт, оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото: Вінницька ОДА