На Прикарпатті оголосили 2021 роком Коновальця і просять присвоїти йому звання Героя України

Депутати Івано-Франківської обласної ради оголосили на Прикарпатті 2021-й роком полковника армії УНР, голови Проводу ОУН Євгена Коновальця.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалили депутати Івано-Франківської облради.

«Проголосити в Івано-Франківській області 2021 рік Роком полковника Армії Української Народної Республіки, голови Проводу Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця», - йдеться у рішенні обласної ради.

Зазначається, що цей документ має на меті формування політики національної пам’яті та допоможе гідно відзначити в області 130-річчя від дня народження полковника Євгена Коновальця.

Також депутати ухвалили звернення до Президента Володимира Зеленського, в якому просять присвоїти Коновальцю звання Героя України посмертно.

«Просимо Вас, Володимире Олександровичу, врахувати незламність та вагомий особистий внесок полковника Армії УНР, голови Проводу ОУН Євгена Коновальця, його яскравий приклад високого служіння нації, самовіддану боротьбу за незалежність Української держави та присвоїти Євгенові Коновальцю звання Героя України», - йдеться у зверненні депутатів.

Євген Коновалець брав активну участь у діяльності Української національно-демократичної партії. У політичних переконаннях він послідовно утверджував позиції державництва, самостійності та соборності України.