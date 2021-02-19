У Прилуках шахрайки видурили у пенсіонерки майже мільйон

У Прилуках Чернігівської області поліцейські затримали шахрайок, які ошукали літню жінку майже на мільйон гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

Поліцейські упродовж доби встановили особи двох зловмисниць, що причетні до скоєння шахрайства у великих розмірах. Підозрюваних прилуцька поліція затримала поблизу Дніпра.

"18 лютого до поліції звернулася 67-річна прилучанка, яка повідомила, що до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки та запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку «побачили» на заявниці та від якої нібито потерпає вся родина жінки.

Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження «для зняття негативної енергетики». Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: в обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски.

"В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві жительки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро.Там їх і наздогнала група поліцейських Прилуцького відділу поліції. За допомогою колег із Дніпропетровщини правоохоронці оперативно затримали підозрюваних", - повідомив начальник Управління карного розшуку Чернігівської області Максим Гончар.

В ході обшуку у зловмисниць вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом.

"Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні", - наголошують у Нацполіції.

Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого в Одеському СІЗО виявили телефонних шахраїв, яким 10-річна дівчинка віддала понад 40 тис. грн за схемою "ваш родич у біді".

Фото: npu.gov.ua